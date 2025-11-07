"Macchitella Lab" parte con due master universitari: corsi al via a gennaio

Le prime attività universitarie

Gela. Da gennaio partono i primi due Master universitari dell'Universita' Kore di Enna a "Macchitella Lab". Sono stati pubblicati i primi bandi ufficiali che danno il via alle attività di "Macchitella Lab", un nuovo punto di riferimento per la formazione e l’innovazione nel nostro territorio. I due master di secondo livello riguardano: sicurezza sul lavoro per le grandi opere infrastrutturali e Fire Safety Engineering-prevenzione incendi e gestione del rischio di incidenti rilevanti. Entrambi dureranno 12 mesi, con lezioni dal lunedì al venerdì (1.500 ore totali), e prevedono borse di studio e agevolazioni per gli studenti. “L’avvio dei primi master a "Macchitella Lab" è un traguardo importante per la nostra città. Offrire ai giovani gelesi e del comprensorio la possibilità di formarsi qui, in un contesto moderno e qualificato, significa investire sul futuro e sulle competenze del territorio", ha detto il sindaco Di Stefano.

Link

https://uke.it/didattica/corsi/master-di-ii-livello-in-health-and-occupational-safety-sicurezza-sul-lavoro-per-le-grandi-opere-infrastrutturali-e-human-re-sources-management?tab=presentazione

https://uke.it/didattica/corsi/master-di-ii-livello-in-fire-safety-engineering-nellambito-della-prevenzione-incendi-e-rischio-di-incidenti-rilevanti?tab=presentazion