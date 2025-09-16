"Macchitella lab", iniziano lavori di pulizia dell'area esterna: ultimi interventi prima dell'avvio ufficiale

Il passaggio formale delle chiavi, da Eni all'amministrazione comunale, solo per ragioni pratiche, è stato spostato alla prossima settimana

Gela. Come abbiamo riferito di recente, il cerchio intorno a “Macchitella lab”, l'ex casa albergo Eni, si sta chiudendo e l'apertura ufficiale potrebbe avvenire nei primi giorni di ottobre. Domani, iniziano gli interventi di pulizia delle aree esterne che l'amministrazione comunale ha affidato alla multiservizi Ghelas. L'illuminazione era già stata ripristinata. La collocazione degli arredi interni non dovrebbe impegnare un lasso di tempo eccessivo, dato che le attività stanno per entrare nel vivo. Il sindaco Terenziano Di Stefano sta seguendo l'evolversi della situazione, in contatto con i partner del progetto, l'Università Kore di Enna, Sicindustria e Eni, attraverso la fondazione Mattei. Lo stanziamento da oltre seicentomila euro, per gli interventi che stanno coprendo gli ultimi veri oneri, ha permesso di accelerare proprio in quest'ultimo periodo. Il passaggio formale delle chiavi, da Eni all'amministrazione comunale, solo per ragioni pratiche, è stato spostato alla prossima settimana. L'ex casa albergo Eni diventerà un polo della formazione e delle start up, in attesa di avere una contezza ufficiale della programmazione che vorranno mettere in campo i partner del progetto, con in testa l'amministrazione comunale, che come noto punta a strutturare la presenza universitaria nel polo che sta per essere consegnato alla città. Su larga scala, invece, si tenterà di sviluppare un'interazione forte con le nuove tecnologie, alla base del progetto “Sinapsi”, previsto nell'area ex Asi di Brucazzi ma con un iter che sarà più lungo e affronta in questa fase capitoli strettamente tecnici e burocratici. “Macchitella lab” è un punto che si è spesso ripetuto nel programma del sindaco e della sua maggioranza. L'apertura sarà un passo per rimarcare la visione di città che la giunta Di Stefano intende consolidare, senza lasciare nell'anonimato o nell'incuria importanti opere pubbliche, al pari di quelle attualmente in costruzione nei cantieri di “Qualità abitare” e “Rigenerazione urbana”. Gli interventi strettamente tecnici sono curati dal dirigente Antonino Collura. Il sindaco sta conducendo una supervisione generale, proprio per evitare slittamenti. L'iter iniziò durante il periodo amministrativo della giunta Greco ed è proseguito con quella Di Stefano. Nel tavolo tecnico, attivato per ogni tipo di raffronto con le parti dei progetti “Macchitella lab” e “Sinapsi”, sia la precedente amministrazione sia quella attuale si sono affidate a un professionista esterno, l'avvocato Evita Lorefice.