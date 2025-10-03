"Macchitella Lab", Greco: "Lavoro fondamentale della mia amministrazione"

L'ex sindaco ribadisce il ruolo della sua amministrazione

Gela. L'avvio di "Macchitella Lab", ieri è stato bagnato da un'iniziativa pubblica. Tra i presenti, l'ex sindaco Lucio Greco, la cui amministrazione, anche attraverso l'allora assessore Terenziano Di Stefano, diede la traccia per lo sviluppo del progetto e dei lavori. "In una città dove tanti giovani vivono situazioni di disagio sociale, familiare ed educativo, "Macchitella Lab" rappresenta un investimento concreto su legalità, formazione e opportunità. Un progetto pensato, avviato e costruito dalla mia amministrazione, che ha creduto nel valore della cultura, della ricerca e dell’innovazione come strumenti di riscatto. L’accordo attuativo fu firmato insieme alla Fondazione Enrico Mattei, con la quale venne definito l’intero impianto progettuale. Fondamentale il coinvolgimento di Eni, Sicindustria, dell’Università Kore di Enna e della Diocesi di Piazza Armerina, chiamata a contribuire con il suo ruolo educativo e sociale. Il recupero dell’ex casa albergo, immobile da tempo abbandonato, è stato possibile grazie al lavoro degli uffici comunali e ai fondi di compensazione. I lavori si sono conclusi nel 2022, restituendo alla città uno spazio moderno, funzionale, aperto ai giovani e alle imprese. Macchitella Lab oggi è molto più di un edificio riqualificato: è un presidio civile e culturale, dove si potranno avviare corsi universitari, percorsi di formazione, attività di co-working e incubazione di start-up. È un luogo pensato per chi vuole restare, formarsi e investire sul proprio futuro", dice Greco. L'ex primo cittadino, quindi, ribadisce il rilievo dell'azione della sua amministrazione. "Quando esistono una visione chiara, una rete solida e il coraggio di pensare al domani, i progetti si realizzano. Macchitella Lab è un investimento sulla speranza, sul talento e sulla dignità dei nostri giovani. Che questa struttura resti viva, accessibile e generativa. Perché una città che combatte il disagio con cultura e legalità, è una città che ha scelto di credere nei propri giovani", conclude Greco.