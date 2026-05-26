Macchitella lab, corsi universitari di Ingegneria e Professioni sanitarie: "Aspettiamo esito ministeriale"

La parola finale per l'accreditamento spetta all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. L'università Kore di Enna ha confermato i due master

Gela. Nonostante i tempi più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati, non cambia l'obiettivo, ovvero dare a Macchitella lab (ex casa albergo Eni) un ciclo di percorsi universitari. A margine dell'incontro di orientamento condotto in giornata dai riferimenti dell'università ennese Kore, proprio a Macchitella lab, il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto modo di confrontarsi con i responsabili dell'ateneo. Ormai da tempo, va avanti una collaborazione che si è concretizzata con la riconversione della struttura ex Eni e con il progetto, in itinere, del polo tecnologico Sinapsi. “Si cerca di lavorare spesso sottotraccia – spiega il primo cittadino – ma i punti fondamentali rimangono tre. Anzitutto, l'avvio dei due master dell'Università Kore. Poi, c'è da attendere l'esito della valutazione ministeriale per l'accreditamento dei corsi universitari per professioni sanitarie e di ingegneria, in città”. Il tragitto per arrivare all'accreditamento del corso universitario di professioni sanitarie era già stato confermato da Di Stefano, in un progetto che coinvolge pure la clinica “Santa Barbara”; quello per ingegneria, invece, è stato uno sviluppo ulteriore. “Ovviamente, non possiamo dare nulla per scontato, perché sono valutazioni che spettano al ministero – continua il sindaco – ma vogliamo essere fiduciosi su questi percorsi universitari che avranno Macchitella lab come punto di riferimento”. La parola finale per l'accreditamento spetta all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Al contempo, la Kore ennese ha predisposto l'organizzazione dei due master che troveranno attività proprio a Macchitella lab, si tratta dei percorsi in “Fire Safety Engineering nell’ambito della prevenzione incendi e rischio di incidenti rilevanti” e in “Health and Occupational Safety–Sicurezza sul Lavoro per le Grandi Opere Infrastrutturali e Human Resources Management”. Una nuova giornata di orientamento si terrà a breve.