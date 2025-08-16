Macchitella, da Ghelas arrivano altre precisazioni: "Ieri caduta ramaglia, non era un albero"

Gli operatori Ghelas hanno effettuato verifiche

Gela. Gli operatori di Ghelas, nelle scorse ore, hanno completato le verifiche dopo quanto accaduto ieri sera, a Macchitella. L'amministratore della società, Guido Siragusa, che ha confermato la massima attenzione sul tema della manutenzione del verde pubblico, è stato informato che quella caduta ieri “è ramaglia”. “Il cedimento non ha riguardato un albero, come invece accaduto poche settimane fa”, precisa il manager della multiservizi. “Purtroppo, non sono fattori prevedibili”, dice inoltre. Si tratta, in prevalenza, di rami che sono finiti in strada e su una vettura parchegigata in via Caviaga.

In foto quello che è stato trovato dagli operatori Ghelas