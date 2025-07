Macchitella, comitato quartiere: "Sull'albero vanno fatte verifiche, si spostino in altra sede le serate"

Dal comitato di quartiere, rivolgendosi all'amministrazione, in attesa delle verifiche, chiedono cautela, con lo spostamento alla rotonda est delle serate in programma nei prossimi giorni

Gela. C'è ancora forte preoccupazione, tra i residenti di Macchitella, per quanto accaduto ieri, con l'albero finito in strada, che ha danneggiato le vetture parcheggiate nei pressi. Dal comitato di quartiere, rivolgendosi all'amministrazione, in attesa delle verifiche, chiedono cautela, con lo spostamento alla rotonda est delle serate in programma nei prossimi giorni. “Non è nostra intenzione - dicono il presidente Faraci e il segretario Guzzardi - polemizzare a prescindere. Siamo consapevoli che la mancata manutenzione del verde è stata reiterata per decenni. Questa amministrazione ha redatto un piano che non è facile da ottimizzare per la complessità degli interventi da realizzare. Sul caso specifico c'è da valutare se l'albero si trova in un'area di proprietà del condominio o se ci sono stati interventi di manomissione nel tempo. C'è da capire se si tratta di area di pertinenza per la quale l'ente locale deve garantire la sicurezza e il decoro urbano. È giusto, dunque, che si indaghi e che si accertino i fatti. Ma andando oltre il caso specifico, ciò che chiediamo è sensibilità e buon senso, al fine di evitare situazioni di disagio se non addirittura di pericolo. È stato così sulla problematica della ztl, lo è anche stavolta. Per questo suggeriamo di spostare alla rotonda est di Macchitella, le quattro serate in programma. Nell'area del parcheggio antistante l'istituto "Valsé" insistono alberi di grosse dimensioni e la prudenza a cui ci appelliamo, come si suol dire in questi casi, non è mai troppa. Speriamo in una decisione che vada in tal senso da parte della commissione per gli spettacoli. È come quando si chiudono scuole ed enti pubblici con allerta meteo arancione, senza dover per forza aspettare che si colori di rosso".