Macchitella, attivata la Ztl: comitato quartiere, "nessuna comunicazione"

La Ztl è stata attivata a Macchitella

Gela. Una Ztl, a Macchitella, quantomeno inaspettata. Soprattutto i residenti sono rimasti piuttosto spiazzati, con la riattivazione della zona a traffico limitato, nel cuore del quartiere, nella zona dove in estate si concentra la movida serale e notturna. “Questa scelta ci ha letteralmente spiazzati – dice il presidente del comitato di quartiere Luca Faraci – dato che la Ztl è stata riattivata, dalle ore 21 e fino alle 2 della notte, ogni giorno, ci saremmo aspettati almeno una forma di interlocuzione con l'amministrazione comunale e invece nulla. Almeno, la Ztl sul lungomare è stata annunciata in tempo e comunicata alla città. Per Macchitella, solo silenzio e così tanti automobilisti si sono trovati davanti al fatto compiuto. Si parla tanto di instaurare una collaborazione proficua tra l'ente comunale e i quartieri e invece ancora adesso ci troviamo con decisioni completamente calate dall'alto”.