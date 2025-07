Macchitella, albero cede e finisce in strada: "Non ci sono sicurezza e manutenzione"

Fortunatamente, nessuno dei passanti ha subito conseguenze fisiche

Gela. Un grosso albero è finito in strada, nel cuore del quartiere Macchitella. Almeno tre auto, in sosta, sono state danneggiate. Fortunatamente, nessuno dei passanti ha subito conseguenze fisiche. "Purtroppo, il verde pubblico a Macchitella continua a non essere sottoposto a manutenzione e gli effetti si notano - dice il presidente del comitato di quartiere Luca Faraci - è una questione di sicurezza e non sono cose che si possono trascurare. Oggi, le conseguenze potevano essere peggiori. Fortunatamente, non ci sono feriti ma non si può andare avanti così".