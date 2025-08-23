Macchiella, divelta parte recinzione area giochi: Giudice, "inciviltà di pochi"

Primi danneggiamenti già settimane addietro

Gela. I primi danneggiamenti risalgono ad alcune settimane fa, ora una parte della recinzione dell'area giochi, nel piazzale di Macchitella, è stata quasi del tutto divelta. I consiglieri comunali di "Una Buona Idea", attraverso il capogruppo Giovanni Giudice, hanno segnalato la situazione al sindaco Di Stefano. Lanciano un appello alla tutela dei beni della collettività. "Abbiamo appreso questa mattina che la recinzione che separa "la nave dei pirati" e l'istituto suor Teresa Valsè è stata divelta. Ci dispiace constatare come purtroppo non riusciamo a tutelare il bene comune e a salvaguardare gli spazi liberi che vengono messi a disposizione di tutti. Abbiamo subito allertato il sindaco - dice Giudice - che si è preso l'impegno a disporre la sistemazione nel breve e di questo lo ringraziamo. Ma quello che vorremmo che arrivasse a tutti è l'esigenza imprescindibile di tutelare gli spazi pubblici. Gela e i gelesi stanno dimostrando grande serietà e senso civico ma purtroppo esistono ancora piccole sacche di inciviltà che sono un problema per l' intera città. Dobbiamo isolarle sempre più, poiché costituiscono una netta minoranza".