L'U.S.S.I ammonisce il Gela: "Toni fuori luogo e offensivi"

Duro comunicato da parte dell’U.S.S.I. Sicilia, che condanna quanto accaduto negli ultimi giorni fra il Gela Calcio e gli organi di informazione.

22 ottobre 2025 12:50
L'U.S.S.I ammonisce il Gela: "Toni fuori luogo e offensivi" - Foto di Davide Gerbino
Gela. Duro comunicato da parte dell’U.S.S.I. Sicilia (Unione Stampa Sportiva Italiana), che condanna quanto accaduto negli ultimi giorni fra il Gela Calcio e gli organi di informazione, locali e non. Il primo episodio trattato risale alla scorsa domenica. “La società locale ha deciso di non aprire la sala stampa, impedendo così ai giornalisti di svolgere la propria attività e di intervistare i rappresentanti della squadra avversaria. La motivazione addotta dal club – il “silenzio stampa” della propria squadra – non può giustificare in alcun modo la chiusura degli spazi destinati alla stampa né la limitazione del diritto di cronaca. Tale decisione rappresenta un grave precedente e un segnale di chiusura che danneggia non solo i professionisti dell’informazione, ma anche l’immagine del calcio siciliano”. Ma non è tutto. L’U.S.S.I ha anche analizzato con grande attenzione il denigratorio comunicato ufficiale pubblicato ieri pomeriggio dai biancazzurri, considerando “fuori luogo e offensivi i toni utilizzati nel recente comunicato ufficiale del Gela Calcio, nel quale vengono mosse accuse generiche e denigratorie nei confronti dei giornalisti.

Il rispetto reciproco tra club e stampa è condizione imprescindibile per una comunicazione sportiva trasparente e corretta, e non può essere sostituito da atteggiamenti intimidatori o da tentativi di delegittimazione del lavoro giornalistico”. E in chiusura un messaggio di vicinanza nei confronti di tutti i cronisti coinvolti nella vicenda. “L’U.S.S.I. Sicilia esprime solidarietà ai colleghi coinvoltie invita la società del Gela Calcio a ripristinare un clima di dialogo con gli organi di informazione.

Lo sport, per essere credibile e condiviso, ha bisogno di apertura, rispetto e libertà di parola — valori che l’U.S.S.I. continuerà a difendere in ogni sede”.

