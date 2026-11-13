Sanità e polemiche Lupo: "Pieno sostegno a Orlando, ora si apra un confronto con Asp"

Le parole del consigliere Mpa che supporta la posizione a sostegno del primario e al contempo cerca di favorire una ripresa del dialogo

Gela. Lo scaricabarile messo in atto dal management Asp, che sull'emergenza costante del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele ha tirato in ballo il responsabile della struttura Gaetano Orlando, ha trovato una reazione politica dura da parte della maggioranza consiliare, che si è schierata con il medico, senza se e senza ma. Una vicenda nella quale anche l'Mpa, che sul tema sanità ha spesso assunto posizioni più istituzionali e meno da vertenza, dimostra invece di non condividere il metodo e le parole espresse dal management Asp. "Comprendiamo le difficoltà che la direzione aziendale affronta nel reperimento del personale medico e prendiamo atto delle iniziative illustrate per sostenere il presidio gelese. È un impegno che merita attenzione e che auspichiamo possa tradursi rapidamente in un rafforzamento stabile del servizio.

Allo stesso tempo, ritengo doveroso sottolineare che le criticità di un pronto soccorso chiamato a operare in condizioni di carenza di organico richiedono una lettura complessiva. Le responsabilità organizzative devono essere considerate insieme alle risorse effettivamente disponibili e alle concrete possibilità di affrontare gli imprevisti. Per questo, ritengo che ricondurre pubblicamente le difficoltà alla figura del responsabile rischi di restituire un quadro incompleto di una situazione ben più articolata. La mia vicinanza al dottor Orlando nasce dal rispetto per il lavoro e per la responsabilità che assume alla guida di un servizio essenziale per la nostra comunità. Sono convinta che debba essergli riconosciuta la possibilità di rappresentare compiutamente le difficoltà del reparto e di contribuire, attraverso un confronto diretto con la direzione, alla definizione delle soluzioni.

L’Asp, il responsabile del reparto e tutti gli operatori sanitari condividono un obiettivo fondamentale: garantire ai cittadini cure tempestive, assistenza adeguata e continuità del servizio. È su questo terreno che dobbiamo ricostruire un clima di fiducia e collaborazione, valorizzando ogni disponibilità e affrontando le criticità nelle sedi appropriate. Accogliamo con favore la prospettiva di un supporto temporaneo da parte dei medici degli altri presidi, auspicando che possa offrire un sollievo concreto ai professionisti di Gela, mentre proseguono le azioni per il reclutamento del personale", fa sapere in una nota il consigliere Lupo. Il consigliere autonomista propone un confronto diretto tra vertici Asp e il responsabile del pronto soccorso. "Auspico un momento di confronto tra la direzione aziendale e il dottor Orlando, per chiarire quanto accaduto e concordare misure operative condivise. La politica è chiamata ad accompagnare questo percorso con equilibrio, ascolto e senso di responsabilità. Al dottor Orlando e a tutto il personale del pronto soccorso rivolgo il mio sostegno e il mio ringraziamento. La tutela della salute dei gelesi passa anche dalla capacità delle istituzioni di sostenere chi ogni giorno è chiamato a garantirla", conclude Lupo.