Lupo oltre le polemiche, "Mpa cresce e a breve sede politica in città"

In un frangente di polemiche politiche piuttosto aspre che puntano dritto al posizionamento autonomista, il consigliere comunale Lucia Lupo preferisce tirare un bilancio della sua esperienza nel partito dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo

Gela. Un anno fa, lasciò il gruppo consiliare M5s, nel quale era stata eletta alle amministrative 2024, per aderire all'Mpa. In un frangente di polemiche politiche piuttosto aspre che puntano dritto al posizionamento autonomista, il consigliere comunale Lucia Lupo preferisce tirare un bilancio della sua esperienza nel partito dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo. "Il 14 luglio rappresenta una tappa significativa del mio percorso politico: ricorre infatti il primo anniversario della mia adesione al Movimento per le Autonomie-Grande Sicilia. Dodici mesi vissuti con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio, durante i quali ho avuto l'onore di rappresentare i cittadini di Gela all'interno di un progetto politico che pone al centro il territorio, l'ascolto delle comunità e la valorizzazione delle autonomie locali. In questo anno ho potuto constatare quanto sia importante appartenere a una forza politica capace di coniugare visione strategica e presenza costante sui territori. Per questo desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento al presidente Raffaele Lombardo, leader del movimento, per la guida autorevole, la lungimiranza politica e la continua attenzione riservata alla città di Gela. La sua vicinanza rappresenta un punto di riferimento per quanti credono in una politica fatta di competenza, concretezza e capacità di programmare il futuro. Un sincero ringraziamento va anche all'assessore regionale Francesco Colianni, che ha saputo dimostrare, fin dal suo insediamento, sensibilità istituzionale e attenzione verso il nostro territorio. La sua presenza a Gela lo scorso 26 giugno, nel corso di un partecipato incontro con cittadini e amministratori, ha confermato la volontà del governo regionale di instaurare un dialogo costante con la nostra comunità e di affrontarne con serietà le principali sfide", riporta una nota. Più in generale, Lupo guarda al gruppo locale e a quello territoriale. "Un pensiero di gratitudine è rivolto inoltre all'assessore regionale Elisa Ingala, autorevole espressione della provincia di Caltanissetta, la cui prossima visita in città rappresenterà un'ulteriore occasione di confronto e di vicinanza istituzionale al territorio gelese.

Desidero esprimere un ringraziamento particolare all'assessore comunale Valeria Caci, con la quale in questo anno si è consolidato un rapporto di grande collaborazione politica e amministrativa. La sua determinazione, soprattutto nell'ambito delle politiche sociali, costituisce un esempio di impegno concreto al servizio della comunità. Il suo sostegno e la sua fiducia hanno rappresentato un elemento importante nel mio percorso di crescita all'interno del Movimento. Un riconoscimento va anche al Segretario regionale dei Giovani Mpa–Grande Sicilia, Giuseppe Gallo, la cui passione, energia e capacità di coinvolgere le nuove generazioni testimoniano la volontà del Movimento di investire sui giovani e sulla formazione di una nuova classe dirigente, capace di affrontare con coraggio le sfide del futuro. Il Movimento per le Autonomie–Grande Sicilia continua a crescere anche nella città di Gela. Nelle prossime settimane inaugureremo una sede politica che sarà un luogo aperto di partecipazione, confronto e progettazione, uno spazio dove cittadini, professionisti, giovani, associazioni e realtà produttive potranno contribuire alla costruzione di proposte per lo sviluppo della città.

Sono convinta che questo percorso di crescita organizzativa e politica possa rappresentare l'inizio di una nuova fase per il Movimento a Gela. Una fase che, attraverso il dialogo e la condivisione di valori e obiettivi, potrà favorire nuove adesioni e rafforzare ulteriormente la nostra presenza anche all'interno del consiglio comunale. Concludo rivolgendo un sincero ringraziamento a tutti gli iscritti, ai dirigenti, ai simpatizzanti e ai cittadini che in questo primo anno hanno condiviso con me questo cammino. Il loro sostegno rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione.

L'obiettivo è continuare a costruire un Movimento sempre più forte, radicato e organizzato, capace di affrontare con credibilità e responsabilità le prossime sfide elettorali, offrendo a Gela una proposta politica seria, concreta e orientata esclusivamente al bene della comunità", conclude Lupo.