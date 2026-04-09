Lungometraggio su San Francesco, secondo casting in città

Le riprese sono previste ad Assisi e nel nisseno

Gela. Sabato 11 aprile dalle ore 11 alle ore 16, presso la palestra Snoopy a Caposoprano, proseguirà il casting avviato dal regista Gianni Virgadaula. Si ricercano attori, figuranti e comparse per il suo nuovo lungometraggio su San Francesco, "Al canto del vespro". Si tratta del secondo casting organizzato in città dal regista, collaborarore storico di Pupi Avati. Il lungometraggio si avvale del patrocinio della Stampa cattolica italiana e della Provincia dei frati minori cappuccini di Sicilia. Le riprese sono previste ad Assisi e nel nisseno. Ai partecipanti si richiede curriculum artistico. Si inizierà a girare in estate.