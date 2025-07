Lungomare, variazioni orari Ztl e raddoppio capolinea bus

Ne dà notizia l’assessorato alla Polizia Municipale retta dall'avvocato Simone Morgana

Gela. Da domani, giovedì 31 luglio variazioni degli orari della Ztl sul Lungomare. Sarà attiva dalle ore 21 sino alle ore 2. Raddoppia anche la linea 9 che passa da via Mare, con un nuovo capolinea. Oltre alla stazione ferroviaria il nuovo capolinea è in viale Enrico Mattei, alla fermata Mc Donald’s. Questo significa che i tempi di percorrenza per raggiungere i lidi balneari verranno dimezzati. Ne dà notizia l’assessorato alla Polizia Municipale retta da Simone Morgana.