Lungomare, tratto viario ripristinato dopo i lavori

Riaperto il tratto di strada

Gela. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stata ripristinata la normale viabilità sul Lungomare Federico II di Svevia e sulle strade limitrofe precedentemente interdette al traffico a causa del cedimento del manto stradale riscontrato nell’area prossima a Via Vasile e all’ex Lido La Conchiglia. La riapertura è stata possibile grazie all’immediato intervento disposto dall’amministrazione e realizzato sotto il coordinamento del dirigente del settore lavori pubblici e dell’assessore ai lavori pubblici, Luigi Di Dio, che hanno seguito costantemente tutte le operazioni necessarie per garantire il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza. A seguito delle verifiche tecniche e degli interventi eseguiti in somma urgenza, sono state rimosse le condizioni di rischio che avevano reso necessaria la chiusura precauzionale del tratto compreso tra la Capitaneria di Porto e Via Generale Vito Artale, nonché di Via Vasile , Via Remo e Via Amerigo Vespucci. L’amministrazione comunale ringrazia i tecnici, gli operai, la Polizia Locale e tutti gli operatori coinvolti per la tempestività e la professionalità dimostrate, che hanno consentito di intervenire in tempi rapidi riducendo al minimo i disagi per cittadini, residenti e attività commerciali della zona. "La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta. Non appena è stata segnalata la criticità siamo intervenuti immediatamente, disponendo la chiusura dell’area e attivando tutte le procedure necessarie per la messa in sicurezza. Oggi possiamo restituire alla città il suo lungomare in condizioni di piena sicurezza", dice il sindaco Terenziano Di Stefano. L’amministrazione continuerà a monitorare l’area e a programmare ulteriori interventi di manutenzione e controllo per garantire la tutela del territorio e la sicurezza della viabilità cittadina.