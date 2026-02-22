Lungomare, settimana tragica: nello stesso punto morto centauro e poi ferito giovane in Ferrari

Quel tratto del lungomare rischia di diventare un punto molto pericoloso, dove spesso si toccano velocità elevate

Gela. Una settimana tragica e nello stesso tratto, sul lungomare Federico II di Svevia. Si è aperta con la morte del ventinovenne Fabio Toscano, vittima di un grave incidente stradale, in sella alla sua moto, proprio nello stesso punto nel quale, a ridosso di uno degli ingressi del nuovo museo dei relitti arcaici, la scorsa notte un ventenne è finito contro il parapetto, alla guida di una Ferrari. Il giovane, in questo caso, ha riportato ferite ma non pare in gravi condizioni, nonostante gli accertamenti in corso. Quel tratto del lungomare rischia di diventare un punto molto pericoloso, dove spesso si toccano velocità elevate. Il parapetto, la scorsa notte, è stato completamente divelto dalla Ferrari.