Lungomare, rifunzionalizzato il parcheggio ex Conchiglia: riapre da questa sera

Riapre il parcheggio

Gela. Da questa sera sarà attivo anche il parcheggio dell'ex Lido La Conchiglia, una nuova area di sosta pensata per agevolare cittadini e visitatori durante le serate estive.

Il parcheggio si aggiunge al già operativo Parcheggio Arena, offrendo un ulteriore supporto alla Zona a Traffico Limitato del Lungomare, con l'obiettivo di rendere più semplice l'accesso all'area, ridurre il traffico e favorire una maggiore vivibilità del fronte mare.

A darne comunicazione è l'assessore alla Mobilità Simone Morgana, che sottolinea come l'attivazione del nuovo parcheggio rappresenti un ulteriore passo verso una gestione più efficiente della mobilità estiva, garantendo ai cittadini e ai turisti maggiori opportunità di sosta e una fruizione più comoda del Lungomare.

Ricordiamo che da stasera inizia la Ztl al Lungomare con i seguenti orari:

𝐙𝐓𝐋 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨𝐦𝐚𝐫𝐞

Da domenica a giovedì: 20:30 - 23:00

Venerdì e sabato: 20:30 - 02:00

𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐞𝐝𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐕𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐢

(tratto Via Matrice - Piazza Sant’Agostino)

Venerdì e sabato: 21:00 - 02:00

𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐞𝐝𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐕𝐢𝐚 𝐏𝐢𝐬𝐚

Venerdì, sabato e domenica: 19:30 - 02:00

𝐙𝐓𝐋 𝐕𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 (𝐌𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚)

Tutti i giorni: 21:00 - 02:00