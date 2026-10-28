Lavori Lungomare, dopo lo stop iniziano a riprendere le attività nel cantiere del secondo tratto

Non sono condizionati dalle stesse scadenze del sistema Pnrr. Ci sarà comunque da accelerare per evitare tempi troppo lunghi

Gela. Lo stop è stato piuttosto lungo ma da qualche giorno sono riprese, seppur non in maniera massiccia, le attività nel cantiere del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. A inizio settimana ci sono stati gli ultimi sopralluoghi condotti dall'amministrazione comunale e dai tecnici della società che, in subappalto, sta portando avanti il cantiere. Proprio il subappalto era già stato esteso nel rapporto tra il consorzio che si aggiudicò la gara e la società locale Cosiam. Non sono mancate esigenze legate a varianti nei lavori, anche per le condizioni che progressivamente si sono venute a porre. La riqualificazione di questo tratto del lungomare è coperta dal programma "Rigenerazione urbana" e da un cofinanziamento regionale. Fondi che hanno permesso all'amministrazione comunale di dare il via a lavori considerati strategici nella programmazione per la città e che non sono condizionati dalle stesse scadenze del sistema Pnrr. Ci sarà comunque da accelerare per evitare tempi troppo lunghi.