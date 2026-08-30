Ludovica Sammartino scelta da Mississippi State, la cestista gelese al top della Ncaa americana

E' stata scelta dalle “Bulldog” di Mississippi State, che tra 2017 e 2018, in due tornei consecutivi, raggiunsero la finale del campionato Ncaa

Gela. La cestista gelese Ludovica Sammartino nell'elite del basket universitario americano. L'ala ventunenne, già con esperienze in serie A1 e serie A2 in Italia, oltre che nelle nazionali giovanili e nelle formazioni 3x3, è stata selezionata da Mississippi State, università con una tradizione radicata nei programmi di basket universitario e inserita nella division 1 della Ncaa. La cestista gelese, passata dalle ottime prestazioni in A1 con Sassari e in A2 con Moncalieri, si trova davanti il top del panorama universitario statunitense, il gradino che precede, per i talenti migliori, il campionato professionistico della Wnba. Sammartino, nonostante la giovanissima età, ha anche messo insieme presenze in competizioni continentali, in Europa, giocando l'Eurocup. E' stata scelta dalle “Bulldog” di Mississippi State, che tra 2017 e 2018, in due tornei consecutivi, raggiunsero la finale del campionato Ncaa, uscendo però sconfitte. A Starkville, città sede dell'università del Mississippi, Sammartino si unirà alle nuove compagne. Ormai da qualche anno, gli atenei americani maggiori e quelli delle division inferiori, fanno incetta dei migliori prospetti del basket europeo, sia nel versante maschile sia in quello femminile.