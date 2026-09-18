Luce verde sul municipio per la lotta contro la Sla

Palazzo di Città è stato illuminato con il colore verde, simbolo della giornata nazionale per la lotta contro la Sla

Gela. Un momento di sensibilizzazione verso i pazienti che affrontano la durissima prova della sclerosi laterale amiotrofica. In serata, Palazzo di Città è stato illuminato con il colore verde, simbolo della giornata nazionale per la lotta contro la Sla. Una scelta arrivata su iniziativa della commissione consiliare sanità, presieduta dal consigliere Floriana Cascio. A partecipare in maniera attiva, gli aderenti all'associazione “Samot”, che seguono anche i pazienti affetti da Sla. Commovente la testimonianza, resa con note scritte, di una paziente colpita da Sla, Anna Maria D'Assenza, a sua volta fortemente convinta che l'iniziativa andasse portata in città, così come è accaduto. Hanno aderito l'amministrazione comunale, con l'assessore Filippo Franzone, la commissione sanità, composta inoltre dai consiglieri Armando Irti, Sara Cavallo, Maria Grazia Fasciana e Francesco Castellana, e la commissione servizi sociali, presieduta da Lorena Alabiso e composta da Antonella Di Benedetto, Antonio Moscato, Giuseppe Guastella, Rosario Faraci e Lucia Lupo.