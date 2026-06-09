Lotta al caporalato, 15 datori di lavoro denunciati e 5 attività sospese nel Palermitano

Controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Palermo, unitamente al personale delle Stazioni Carabinieri, in 18 aziende agricole del territorio

PALERMO (ITALPRESS) – Controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Palermo, unitamente al personale delle Stazioni Carabinieri, in 18 aziende agricole del territorio, tutte irregolari sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati denunciati 15 datori di lavoro e sono state sospese 5 attività imprenditoriali, sia per l’occupazione di lavoratori “in nero” che per le violazioni in materia di sicurezza.

In totale, si legge in una nota, sono stati identificati 43 lavoratori (di cui 12 irregolari e 7 occupati senza regolare contratto di assunzione “in nero”). Le sanzioni elevate sia per le violazioni amministrative (circa 74 mila euro) che per quelle contravvenzionali (circa 59 mila euro) “rappresentano un emblematico indice di quanto vi sia poca attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto dei diritti dei lavoratori”. Tre le violazioni più ricorrenti che sono state contestate l’omessa sorveglianza sanitaria, l’omessa formazione in materia di sicurezza dei lavoratori e l’omessa elaborazione del Documento di valutazione dei rischi.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).