Sanità Lorefice, "carenze di personale pure per punto prelievi, case comunità già in difficoltà"

Lo sottolinea il senatore M5s Pietro Lorefice, che già in settimana, durante la riunione dell'osservatorio permanente indetta dal sindaco Terenziano Di Stefano, ha segnalato tante anomalie gestionali nel nosocomio locale

Gela. Strutture appena aviatte ma già senza personale numericamente sufficiente. È il caso della casa di comunità di via Palazzi, nell'area dell'ospedale Vittorio Emanuele. "Il governo nazionale ammetta di non conoscere i bisogni dei territori e venga in Sicilia a verificare il reale stato della sanità e a spiegare perché case di comunità inaugurate restano poi senza servizi adeguati. Se il parlamento è ancora sede di confronto democratico, il ministero ascolti i rappresentanti dei territori, invece di limitarsi a portare dati freddi. A Gela, per attivare il punto prelievi nella casa di comunità, si impiega personale sottratto al centro trasfusionale, mentre la carenza di organico resta cronica. I cittadini hanno bisogno di assistenza, non di tagli di nastro”, sottolinea il senatore M5s Pietro Lorefice, che già in settimana, durante la riunione dell'osservatorio permanente indetta dal sindaco Terenziano Di Stefano, ha segnalato tante anomalie gestionali nel nosocomio locale.