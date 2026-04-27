Loculi e i fondi per le aree esterne di Macchitella lab, approvate le due variazioni di bilancio

Nessun problema nel percorso consiliare, questa sera, e atti approvati per garantire i fondi, in assenza di bilancio

Gela. Pochi minuti, in consiglio comunale, per approvare due variazioni di bilancio non di poco conto. Assenze assai limitate tra le file della maggioranza e il voto dell'opposizione, hanno consentito di varare sia la variazione per gli interventi sui sepolcreti sia quella, da circa 860 mila euro, dalle compensazioni Eni per le aree esterne di Macchitella lab, il polo della formazione (ex casa albergo Eni). Nessun problema nel percorso consiliare, questa sera, e atti approvati per garantire i fondi, in assenza di bilancio.