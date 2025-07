Lo Bianco rimane al Gela, è lui il nuovo direttore sportivo

Prende il posto di Alessandro Bonaffini, che vedremo, con ogni probabilità, nel ruolo di direttore generale

Gela. Aurelio Lo Bianco è il nuovo direttore sportivo del Gela. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore dell’area tecnica nella passata stagione, l’ex Athletic Palermo, come vi avevamo anticipato, torna nelle sue vesti originali e prende il posto di Alessandro Bonaffini, che vedremo, con ogni probabilità, nel ruolo di direttore generale. Di seguito il comunicato del sodalizio biancazzurro.

“Il Gela Calcio comunica la conferma di Aurelio Lo Bianco all’interno dello staff dirigenziale, che dopo l’ultima stagione vissuta da direttore dell’area tecnica assume ufficialmente l’incarico di direttore sportivo per il prossimo campionato. Arrivato lo scorso novembre, ha dato un contributo fondamentale al rafforzamento della squadra e alla gestione del gruppo nella seconda parte di stagione, chiusa con 17 risultati utili su 19 e il ritorno in D. Dopo aver guidato da DS la Sancataldese in Serie D nella stagione 2023/2024 e con esperienze all’Athletic Palermo e alla Don Carlo Misilmeri tra le altre, per Lo Bianco si apre ufficialmente una nuova pagina biancazzurra”.