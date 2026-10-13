Lo Bianco: “Nessun campanello d’allarme. La squadra ha bisogno di rinforzi e stiamo lavorando”

Ospite a Bar Sport, il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco ha analizzato la situazione, trattando anche uno dei temi più caldi degli ultimi giorni, ovvero le dichiarazioni al termine della sfida di Pippo Romano.

Gela. Il pareggio di domenica contro il Milazzo lascia l'amaro in bocca e non regala la serenità tanto sperata ai tifosi del Gela, soprattutto per come si era messa la partita. Il pareggio all’87’ dei rossoblù ha frenato l'entusiasmo dei biancazzurri, rimandando ancora una volta l'uscita da un periodo decisamente complicato. Ospite ieri a Bar Sport, il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco ha analizzato la situazione, trattando anche uno dei temi più caldi degli ultimi giorni, ovvero le dichiarazioni al termine della sfida contro i mamertini di Pippo Romano.

“L’essere avviliti accomuna un po’ tutti in questo momento, neanche noi abbiamo preso bene il pareggio col Milazzo. Dimissioni di Romano? Tutto falso, mi spiace che girino queste voci perché non fanno bene al Gela Calcio. Ci tengo a chiarire le dichiarazioni di mister Romano, me lo ha chiesto lui stesso sapendo che sarei stato ospite in trasmissione - ha spiegato il ds biancazzurro a Bar Sport -. La sua non voleva essere una minaccia rivolta alla società o ai giocatori, non era neanche un tentativo di mettere alla prova qualcuno. Il mister si è sentito di dire ciò che ha detto, sappiamo che la squadra ha bisogno di aiuto e di rinforzi. Non perché quelli in rosa non vadano bene ma perché Gela è una piazza particolare e qui non puoi lasciare nulla al caso”.

“Da quando siamo arrivati, la società ci ha fornito un ulteriore budget per il mercato ed è aperta a qualsiasi decisione che prenderemo - ha proseguito -. Io e Romano stiamo lavorando in sintonia per prendere altri giocatori ma non è facile dovendo lavorare su quei giocatori scontenti che le società tendono principalmente a trattenere. In ogni caso non c’è nessun campanello d’allarme”.

"Rimango fiducioso, sono in una società forte con un'organizzazione da Serie A"

Lo Bianco è tornato a parlare anche dell'attuale campagna acquisti, altro tema piuttosto caldo soprattutto dopo il pareggio contro il Milazzo di domenica scorsa.

“Ero consapevole che mi sarebbe toccato fare un lavoro importante quando mi ha chiamato la società. Sono fiducioso perché so che dietro c’è una società solida che non fa mancare nulla con un’organizzazione da Serie A - ha continuato -. Ci proviamo in tutti i modi ogni giorno, sono rimasto sveglio fino alle 5 del mattino per metabolizzare la sconfitta e per cercare soluzioni da poter attuare per sistemare le cose”.

“È un mercato complicato, possiamo lavorare solo su giocatori scontenti o che hanno risolto il contratto, ma in quest’ultimo caso deve essere la società a permettertelo. Qualsiasi giocatore che ho chiamato ha dato piena disponibilità per vestire la maglia del Gela ma non può fare le valigie perché tesserato con altre squadre. Anche fare la guerra con la propria società di appartenenza, nel caso dei calciatori, comporta il rischio di essere messo fuori rosa fino a dicembre - ha concluso -. In ogni caso, rimango fiducioso perché sono in una società forte che mi ha messo a disposizione tutto ciò che mi serve per lavorare bene”.