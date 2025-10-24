Lladro, collezione in anteprima nei locali di "G&G" dove l’arte prende forma

Oltre 150 sculture in porcellana in mostra a Palazzo Mattina. Un viaggio esclusivo nell’eccellenza artistica Lladro.

Gela. La G&G Granvillano di Gela è lieta di invitare la cittadinanza a un evento di prestigio internazionale: sabato 25 e domenica 26 ottobre (dalle 18 alle 23), Palazzo Mattina in Corso Vittorio Emanuele 411, ospiterà l’esclusiva esposizione dell’azienda spagnola Lladro, leader mondiale nella produzione di sculture in porcellana.

In una cornice storica e raffinata, i visitatori potranno ammirare oltre 150 opere, testimonianza dell’eccellenza artigianale e della cura minuziosa che da sempre contraddistinguono il brand Lladro. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire dal vivo la bellezza, la precisione e la poetica che animano ogni creazione.

La G&G Granvillano, rivenditore autorizzato Lladro in città, avrà l’onore di presentare in anteprima nazionale le novità delle collezioni 2025/26, già protagoniste nelle boutique internazionali del marchio. A guidare il pubblico in questo viaggio sensoriale saranno Marco Fiesoli, direttore commerciale vendite Italia, e Calogero Di Marco, rappresentante per la Sicilia, che illustreranno la filosofia e le tecniche alla base di ogni scultura.

L’esposizione comprenderà anche il reparto illuminazione Lladro, per il quale G&G Granvillano è esclusivista nella zona, offrendo una visione completa dell’evoluzione stilistica e funzionale del brand nel mondo dell’interior design.

Tra opere classiche e creazioni non convenzionali, sia per stile che per fascia di prezzo, l’evento si propone come un vero e proprio spettacolo visivo, capace di emozionare e ispirare. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte, del design e della bellezza senza tempo.