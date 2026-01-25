LIVE Vigor Lamezia-Gela 2-0, la diretta testuale della partita
Calcio d'inizio fissato per le 14:30 allo stadio "Guido D'Ippolito" di Lamezia Terme.
Gela. Il Gela viaggia nuovamente oltre lo Stretto e fa visita alla Vigor Lamezia, in piena zona playout con diciannove punti, undici in meno rispetto ai biancazzurri. Gli uomini di Misiti dovranno vedersela con una squadra molto diversa rispetto a quella affrontata e battuta per 3-0 nel mese di settembre.
IL TABELLINO
V. Lamezia: Iannì, Montebugnoli, Simonetta (52' Andreassi), Marigosu, Maimone, Sanzone, D'Anna, Del Pin, Catalano (85' Pussetto), Cosendey (91' Amendola), Ordonez (82' Errico). A disposizione: Sabella, Morelli, Riga, Capece, Bammacaro. Allenatore: Renato Mancini.
Gela: Colace, Argentati, Giuliano, Sbuttoni, La Rosa, Giacomarro, Teijo (55' Cangemi), Maltese, Gigante (68' Baldeh), Aperi (68' Bollino), Flores. A disposizione: Florulli, De Caro, Naoum, Eguaseki, Siino, Petta. Allenatore: Giuseppe Misiti.
Note: Ammonito Aperi, Ordonez, Giuliano.
Reti: 58' Catalano, 67' Sanzone.
LA CRONACA
Termina dopo cinque minuti di reucpero la sfida. Il Gela scivola al "D'Ippolito" contro una Vigor Lamezia che, nonostante le tante occasioni sciupate, ritrova i tre punti per 2-0 grazie alle reti di Catalano e Sanzone. Male, invece, i ragazzi di Misiti, che entrano bene in campo ma calano vistosamente dopo la prima mezz'ora. Nel secondo tempo, in particolare, i biancazzurri non riescono mai nell'intento di impensierire l'estremo difensore avversario.
92' - D'Anna trova la rete del 3-0 ma il quarto uomo alza la bandierina.
88' - Ancora in avanti i biancoverdi, con Marigosu che cerca la porta da posizione defilata ma trova la deviazione in angolo.
81' - Altro gol completamente divorato dalla Vigor Lamezia, che per poco non trova il 3-0.
80' - Flores inventa con l'esterno piede per Giuliano, che controlla di petto ma non riesce a girarsi.
68' - Misiti cambia Gigante e Aperi con Baldeh e Bollino per tentare di riaprire la gara.
67' - 2-0. Raddoppio dei biancoverdi. Sugli sviluppi di un corner, Sanzone raccoglie la sfera dopo un rimpallo e calcia in porta.
58' - 1-0. Si sblocca il punteggio al "D'Ippolito". Catalano corona un contropiede manovrato bene dalla Vigor Lamezia e incrocia battendo con una precisa conclusione rasoterra Colace, portando avanti i suoi.
53' - Cosendey se lo divora dall'area piccola dopo un cross perfetto di Catalano.
50' - Cosendey svirgola al volo da buona posizione dopo una respinta con i pugni di Colace.
47' - Il Gela esce agguerrito dagli spogliatoi e Flores cerca la porta da fuori. Ancora impeccabile Iannì.
Termina a reti bianche il primo tempo al "D'Ippolito", con le squadre che guadagnano la via degli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Il Gela approccia nel migliore dei modi ma non riesce a concretizzare dopo alcune buone occasioni anche a causa degli interventi di un ottimo Iannì, protagonista della prima frazione con delle buone parate, in particolare su Argentati e Giacomarro. La palla gol più nitida, però, ce l'hanno i biancoverdi, con Sanzone che da pochi passi non insacca in rete.
43' - Ci prova in rovesciata Sanzone. Colace risponde presente.
39' - Nuovamente pericolosa la formazione di casa. Argentati si immola su un buon tiro diretto verso lo specchio di Cosendey.
25' - La Vigor ci prova sugli sviluppi di un corner ma Sanzone, a pochi passi dalla porta, non riesce ad insaccare in rete.
23' - Giacomarro raccoglie il pallone, tenta la conclusione sul secondo palo ma Iannì dice nuovamente di no.
10' - Il Gela passa avanti con Sbuttoni sugli sviluppi di un corner ma l'arbitro ferma tutto perché Aperi, in fuorigioco, ha ostruito la visuale dell'estremo difensore biancoverde.
8' - Maltese pennella da centrocampo per Aperi, che colpisce di testa ma senza trovare lo specchio.
5' - Primo tiro in porta della partita a tinte biancazzurre. Argentati ci prova dal limite con un sinistro ad incrociare ma Iannì si fa trovare pronto.