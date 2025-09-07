Live Savoia-Gela 0-0, che occasione per Giacomarro

Esordio dei biancazzurri in serie D sul campo del Savoia.

Gela. Primo tempo a reti bianche per il Gela in occasione dell’esordio stagionale. Sul campo del Savoia, i biancazzurri e i campani hanno qualche occasione per parte ma non riescono nell’intento di insaccare il pallone in rete. Inizia molto meglio il Gela con due occasioni importanti non sfruttate a dovere. Al 31’, in particolare, Dario Giacomarro sbaglia un rigore in movimento. A ridosso del termine del primo tempo è Fiasco ad andare vicino alla rete in due occasioni.