Il Gela non trova la luce in fondo al tunnel: Saverino risponde a Maltese e ferma sull’1-1 i biancazzurri

La cronaca della sfida tra Gela e Milazzo, valida per la settima giornata di Serie D.

Gela. Altro passo falso del Gela, che non riesce a imporsi al Presti e si fa fermare anche dal Milazzo. Dopo un grave errore di Colace, Saverino risponde all’87’ a Maltese, a segno al 53’. Biancazzurri fermi a cinque punti in classifica in piena zona playout.

Il tabellino

Gela: Colace, Desiato (46’ Scuderi), Ferrigno, Giugliano, Vogiatzis (46’ Di Stefano), Camilleri, Nardo, Ceesay, Rozzi (65’ Nanapere), Maltese, Cissokho (68’ Lanza). A disposizione: Canino, Nardo, Ferrigno, Tuvè, Argentati. Allenatore: Romano.

Milazzo: Andraikenas, Corso (83’ Saverino), Prokopenko, Giubrone, Rechichi, Retucci, Sowe (93’ Bossa), Franchina (60’ Pipitone), Camara', Cannataro (77’ Chiappetta), Sardo. A disposizione: Cucinotta, Morabito, Maisano, Brancato, Vaiana. Allenatore: Catalano.

Note: Ammonito Corso, Camilleri, Desiato, Cannataro, Ceesay, Retucci.

Reti: 53’ Maltese, 87’ Saverino.

La cronaca

Termina la sfida.

45’ - L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

42’ - 1-1 Milazzo. Erroraccio di Colace, che sbaglia il rinvio regalando alla sfera a Saverino. Il numero 10 deve solo appoggiare in rete il pallone del pareggio.

37’ - Tiro cross velenoso di Corso che scheggia in pieno la traversa.

32’ - Colpo di testa di Retucci che non centra la porta.

26’ - Spizzata di testa di Nanapere sugli sviluppi di un corner: l’attaccante biancazzurro non impegna il portiere rossoblù.

21’ - Ferrigno calcia in porta con l’esterno piede ma non centra lo specchio.

19’ - Corso di prova da fuori ma trova i guantoni di Colace.

8’ - 1-0 Gela. Contropiede condotto magistralmente da Maltese, che calcia in porta e trafigge l’estremo difensore avversario complice anche una deviazione di un difensore.

1’ - Inizia il secondo tempo. Romano sostituisce Desiato e Vogiatzis con Scuderi e Di Stefano.

Fine primo tempo.

45+2’ - Vogiatzis ci prova su punizione ma non trova la porta.

40’ - Servito sulla destra, Franchina pennella cercando un centravanti ma la sfera termina fuori.

39’ - Camara calcia dalla lunga distanza: Colace blocca in due tempi.

36’ - A tu per tu con Colace, Sowe svirgola clamorosamente la sfera e regala la sfera al portiere argentino.

31’ - Cannataro calcia a giro trovando però l’opposizione di Colace. Sulla respinta Sowe calcia fuori.

28’ - Maltese ci prova su punizione da posizione defilata ma non trova la porta.

27’ - Cissokho sguscia via a Corso che è costretto ad atterrarlo. L’arbitro esce il primo giallo della partita.

23’ - Ceesay ci prova di testa ma non impensierisce Andraikenas.

3’ - Cissokho si inserisce ma non trova la porta. L’assistente alza la bandierina.

2’ - Il primo tiro della sfida è di Maltese: la conclusione è debole e termina a lato.

1’ - Al via la sfida.