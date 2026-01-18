LIVE: Gela-Messina 0-0, la diretta della partita
La diretta testuale dell’incontro, al via alle 15 al ”Vincenzo Presti".
Gela. Big match al "Presti" fra due società storiche e prestigiose nel panorama calcistico siciliano che rievoca ricordi risalenti ai tempi del professionismo. Gela e Messina tornano ad affrontarsi, a distanza di sette anni dall'ultima volta.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Gela: Colace, Argentati, Giuliano, Sbuttoni, La Rosa, Giacomarro, Maltese, Teijo, Gigante (9' st Baldeh), Tuccio, Aperi (23' st Flores). A disposizione: Florulli, Sinatra, Cangemi, Siino, Berto, Naoum, Eguaseki. Allenatore: Maurizio Nassi.
Messina: Giardino, Bosia (18' st Orlando), Garufi, Pedicone (27' st Kaprof), Trasciani, Clemente (18' st De Caro), Zerbo, Matese (27' st Saverino), Oliviero, Bonofiglio (27' st Bombaci), Tedesco. A disposizione: Sorrentino, Zucco, Capro, Papallo, Roseti. Allenatore: Alessandro Parisi.
Note: Espulso Tuccio. Ammoniti Trasciani, Clemente, Bosia.
LA CRONACA
20' - Trasciani imbuca per Tedesco, a tu per tu con Colace. Grande intervento del portiere argentino, che scivola fuori dall'area di rigore respingendo in maniera pulita e regolare il pallone.
14' - La Rosa innesca Baldeh, che rincorre il pallone e subisce lo sgambetto di Bosia, ammonito dall'arbitro.
12' - Botta dalla distanza di Garufi, che per poco non centra lo specchio. Per l'arbitro c'è stata una deviazione.
11' - Giuliano si gira da posizione defilata, cerca l'angolino ma la sua conclusione esce di un soffio.
5' - Tedesco sposta con una spallata Giuliano, calcia in porta ma Colace disinnesca la sua conclusione.
2' - Inizia nel peggiore dei modi la ripresa dei locali. Tuccio perde palla, scivola da dietro e l'arbitro estrae la seconda ammonizione nei suoi confronti. Biancazzurri in dieci uomini.
1' - Ricomincia alle 16:05 la sfida tra Gela e Messina, ferma sul punteggio di 0-0.
Termina senza recupero la prima frazione allo stadio "Presti". Pochi spunti degni di nota per le due squadre, poco propense a sbilanciarsi verso l'area avversaria.
44' - Il direttore di gara fischia un fallo in favore del Messina scatenando le proteste dei locali, pronti ad avventurarsi verso l'area peloritana.
37' - Il Gela protesta per due calci di rigore nella stessa azione. Su La Rosa il primo e su Tuccio successivamente, con il numero 7 biancazzurro che è stato ammonito per simulazione dal direttore di gara.
27' - Sponda di testa di Tedesco per Bonofiglio, che calcia al volo ma senza impensierire Colace.
26' - Traversone preciso di Maltese. Trasciani, in spaccata, anticipa Tuccio sul secondo palo.
20' - Si accende l'esterno destro biancazzurro Gigante, che calcia dalla distanza ma trova la respinta in angolo di Giardino.
9' - Contropiede del Gela manovrato da Maltese e Aperi. Quest'ultimo subisce fallo da Trasciani, che viene ammonito per aver interrotto l'azione del Gela.
2' - Il primo squillo della gara è a tinte biancorosse. Zerbo cerca di rendersi pericoloso con una conclusione da dentro l'area che termina però a lato.
1' - Inizia alle 15:05 la sfida fra le due compagini protagoniste oggi al "Presti".