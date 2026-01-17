Da domani scatta l'allerta gialla per le condizioni meteo, "massima prudenza"

Da domani è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano, in qualità di autorità comunale di protezione civile, informa la cittadinanza che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato l’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 26017 del 17 gennaio 2026, che interessa anche il territorio comunale di Gela.



In particolare, è stata disposta:

• ALLERTA GIALLA per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per l’intera giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026.



Inoltre per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con particolare riferimento ai settori meridionali della Sicilia, tra cui il territorio di Gela.

Il Comune di Gela ha attivato le procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Centro Operativo Comunale (COC) è operativo presso la sede di Via Ossidiana, in costante coordinamento con:

• Protezione Civile,

• Polizia Municipale,

• strutture tecniche comunali, Ghelas, Impianti Srr, Caltaqua e volontariato.

L’evoluzione della situazione è costantemente monitorata.

Si invita tutta la popolazione ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, in particolare:

• limitare gli spostamenti durante i fenomeni più intensi;

• evitare sottopassi, aree depresse e zone soggette ad allagamenti;

• prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, canali e torrenti;

• evitare la sosta sotto alberi, pali, cartelloni e strutture temporanee in presenza di vento forte.



Si rinnova l’invito a imprese, lavoratori, agricoltori e a tutte le ditte impegnate in lavori per conto del Comune a:

• mettere in sicurezza cantieri, ponteggi, impalcature, recinzioni, teli e coperture;

• verificare e rinforzare ancoraggi, reti, puntellamenti e picchetti;

• prestare particolare attenzione alle serre agricole, strutture leggere e materiali esposti;

• valutare la sospensione dei lavori in quota e delle attività all’aperto durante le fasi di maltempo.



Ogni elemento che possa essere trascinato dal vento o costituire pericolo deve essere adeguatamente fissato o rimosso.

L’amministrazione comunale fornirà ulteriori aggiornamenti attraverso i canali istituzionali ufficiali.