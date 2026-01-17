Palpeggiò giovane nella stazione di Milano, condanna per gelese: farà lavori pubblica utilità

La contestazione originaria era di violenza sessuale

Gela. Palpeggiò una giovane, mentre si trovava in un'attività commerciale, nella stazione ferroviaria di Milano. Per un gelese, che lavora nel capoluogo lombardo, è arrivata la condanna a un anno, convertita in lavori di pubblica utilità. La richiesta della procura era di due anni e senza il riconoscimento della lieve entità. A conclusione del giudizio, invece, la lieve entità è stata riconosciuta, con una pena inferiore rispetto alle indicazioni d'accusa. Proprio sulla lieve entità ha insistito il difensore dell'imputato, l'avvocato Rosario Prudenti. La contestazione originaria era di violenza sessuale. Fu la giovane a segnalare subito quello che era accaduto e alcuni suoi amici bloccarono l'imputato, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Scattò una denuncia a piede libero. In fase istruttoria, davanti ai giudici milanesi, sono stati sentiti diversi testimoni, che sono ritornati sulla vicenda.