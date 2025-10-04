Litigano in un'attività commerciale, spunta un coltello: esercente li allontana

I fatti in piazza Mattei. Il titolare del panificio avrebbe tolto il coltello a uno dei contendenti

Gela. Una lite tra due uomini, probabilmente di nazionalità romena, ed è spuntato un coltello. Pare sia stato il titolare di un panificio, in piazza Mattei, a disarmare uno dei due contendenti, intanto entrati nella sua attività. Entrambi si sarebbero poi allontanati. L'esercente ha contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto e consegnare il coltello.