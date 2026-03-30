Lite tra giovani in un bar a Caposoprano, sarebbe spuntato anche un coltello

Probabilmente, la vicenda sarà approfondita dalle forze dell'ordine

Gela. Un alterco e poi una lite, in serata, tra giovani, in un bar a Caposoprano. Pare siano stati minuti di confusione e paura, durante i quali sarebbe spuntato anche un coltello. Non è chiaro se ci siano feriti. Probabilmente, la vicenda sarà approfondita dalle forze dell'ordine. Quanto accaduto non è passato inosservato, in una zona densa di attività commerciali e abitazioni, dove sono tanti gli avventori, pure nelle ore serali.