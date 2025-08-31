L’Italbasket vince ancora agli Europei con super Fontecchio, Bosnia ko

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) - Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia e il pronto riscatto con la Georgia, l'Italbasket vince la terza gara del gruppo C agli Europei battendo la Bosnia. La formaz...

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) - Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia e il pronto riscatto con la Georgia, l'Italbasket vince la terza gara del gruppo C agli Europei battendo la Bosnia. La formazione di Pozzecco, espulso nel primo tempo, si è imposta con il punteggio di 96-79. Protagonista del match è stato Simone Fontecchio, autore di 39 punti (6/10 da due, 7/10 da tre e 6/7 ai liberi). Gli azzurri torneranno sul parquet martedì e affronteranno la Spagna.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).