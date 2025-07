Liste di attesa infinite, poco personale e tante inefficienze, commissione: "Asp cambi rotta"

Il personale è ridotto a soglie numeriche insufficienti

Gela. Mancanze ataviche del sistema sanitario locale ancora non sanate. La commissione consiliare ripropone la vicenda. "La commissione sanità più volte ha sollecitato l’Asp a intervenire per risolvere i vari problemi che affliggono sia il presidio ospedaliero sia il servizio sanitario territoriale. Il 5 maggio ho inviato una pec alla direzione generale Asp, con la quale chiedevo l’autorizzazione a un'audizione del direttore sanitario, ma nessuna risposta. Leggiamo solo articoli di giornale o post su facebook, nei quali si citano assunzioni varie e una pioggia di finanziamenti per opere che però in città non vediamo. È stata spostata la guardia medica nel reparto infettivologico, per dare un sostegno al pronto soccorso ormai ridotto ai minimi termini. Le liste di attesa sono improponibili", dice il presidente Floriana Cascio. Il personale è ridotto a soglie numeriche insufficienti. "Carenza di personale medico e mancanza di attrezzature, sono costanti. Ci auguriamo che Asp provveda a risolvere le problematiche al fine di migliorare l'efficienza del sistema sanitario del nostro territorio, che non è da meno rispetto al resto della provincia", concludono Cascio, Irti, Castellana, Cavallo e Fasciana.