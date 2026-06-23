Lions Dance protagonista tra Palermo e la Spagna: pioggia di medaglie

Gioele Gerbino e Giulia Federico. Gerbino ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria internazionale Solo Latin 19/34 anni

Gela. Un fine settimana ricco di emozioni, successi e prestigiosi riconoscimenti per gli atleti della Lions Dance, guidati dai maestri Antonino e Mirko Runza, impegnati sia ai Campionati Italiani di danza sportiva di Palermo che in una competizione internazionale WDSF in Spagna.

Nella rassegna tricolore disputata a Palermo, gli atleti gelesi hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo. Nella categoria Solo Latin 8/9 anni, Clarissa Antonuccio ha conquistato l'accesso alla semifinale, mentre Dylan Lipomi ha sfiorato il podio chiudendo con un brillante quarto posto. Ottima prova anche per Aurora Nastasi, finalista nella categoria 12/13 Classe B, e per Carlotta Ascia che ha raggiunto la finale nella categoria 12/13 Classe C, classificandosi al quarto posto.

Ma le soddisfazioni non si sono fermate ai confini nazionali. Una rappresentanza della Lions Dance ha infatti preso parte alla prestigiosa competizione internazionale della World Dance Sport Federation (WDSF) a Cantabria, in Spagna, confrontandosi con atleti provenienti da numerose nazioni.

Straordinaria la prestazione di Chantal Lipomi, che alla sua prima esperienza nella categoria internazionale Solo Latin 16/18 anni ha conquistato la medaglia d'argento, emergendo in una competizione che ha visto la partecipazione di ben 23 atleti provenienti da diversi Paesi.

Ancora più prestigiosi i successi ottenuti da Gioele Gerbino e Giulia Federico. Gerbino ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria internazionale Solo Latin 19/34 anni, risultato che gli ha consentito di entrare nella Top 18 della classifica generale WDSF. Medaglia d'oro anche per Giulia Federico nella categoria internazionale Solo Latin 14/15 anni, un successo che le vale l'ingresso nella Top 24 della classifica mondiale della federazione.

"Questi successi rappresentano una grande soddisfazione per tutta la nostra scuola. I ragazzi lavorano con passione e determinazione e vedere i loro sacrifici premiati da risultati così importanti è motivo di orgoglio per tutti noi", hanno commentato i due tecnici.