Danza Lions Dance, pioggia di medaglie in Spagna: due ori e due ardue ori e due argenti a Platja d'Aro

Prestazioni di prestigio per le atlete della scuola dei maestri Antonino e Mirko Runza nella competizione internazionale WDSF.

Gela. La Lions Dance si mette in evidenza sulla scena internazionale della danza sportiva, conquistando risultati di grande prestigio a Platja d’Aro, in Spagna, in occasione di una delle competizioni del circuito WDSF (World DanceSport Federation).

Sul parquet spagnolo si sono confrontate atlete provenienti da diverse parti del mondo. A rappresentare l’Italia sono state anche le ballerine della scuola Lions Dance, guidata dai maestri Antonino e Mirko Runza, protagoniste di una spedizione ricca di soddisfazioni.

Il risultato più prestigioso arriva dalle medaglie d’oro conquistate da Carlotta Ascia e Miriam Moscato. Ascia ha trionfato nella categoria Junior 1 Solo Latin, imponendosi su un gruppo di 33 partecipanti. Una prestazione che conferma la crescita della giovane ballerina e che ha sorpreso positivamente i suoi maestri.

Altro successo per Miriam Moscato, prima classificata nella categoria Adult Solo Latin, al termine di una competizione che ha visto la partecipazione di 30 atlete. Un oro conquistato grazie a sacrificio, determinazione e tanta passione per la danza sportiva.

Ottimi risultati anche per Giulia Federico, che nella categoria Junior 2 ha conquistato la medaglia d'argento. Una performance di grande personalità che le ha consentito di raggiungere il secondo posto e di entrare nella Top 12 del ranking mondiale WDSF.

Medaglia d'argento anche per Chloé Giannone, seconda classificata su 12 partecipanti nella categoria Juvenile 1 Solo Latin. Per la più giovane ballerina della Lions Dance si tratta di un altro importante risultato, che arricchisce un percorso sportivo già ricco di soddisfazioni.

Grande la soddisfazione dei maestri Antonino e Mirko Runza, che sottolineano il valore del lavoro quotidiano svolto in palestra e il rapporto di fiducia costruito con le proprie allieve.