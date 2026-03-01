Lions Club Atc dona un defibrillatore alla capitaneria di porto

La capitaneria di porto e il Lions Club Gela Atc, attraverso i loro rappresentanti, hanno colto l'occasione per rinnovare la loro ottima collaborazione

Gela. Il Lions Club Gela Ambiente territorio cultura ha donato un defibrillatore semiautomatico alla capitaneria di porto. In questo modo, la capitaneria ne assicurerà la piena efficienza, per un presidio medico importante per tutti i cittadini che ne potranno avere bisogno nell'area del lungomare. Il presidente Giovambattista Mauro e il comandante Daniele Curci hanno firmato l'atto di donazione, certi di poter continuare a dare un servizio importate alla città attraverso un presidio che potrebbe salvare la vita a chi ne ha di bisogno. La capitaneria di porto e il Lions Club Gela Atc, attraverso i loro rappresentanti, hanno colto l'occasione per rinnovare la loro ottima collaborazione, che in questi anni ha portato ad importanti iniziative per la comunità.