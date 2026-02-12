L'inchiesta su irregolarità nel conferimento dei rifiuti ferrosi, al riesame annullamento per Di Caro

Fu monitorato quattro anni fa, quando iniziò a svilupparsi l'attività investigativa

Gela. E' tra i coinvolti nell'inchiesta, coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta e condotta dai militari della guardia di finanza, che sul finire dello scorso anno ha portato all'emissione di misure restrittive per presunte irregolarità nel ciclo dello smaltimento del ferro, sul territorio. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno accolto il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Di Caro. Per la sua posizione, è stato disposto l'annullamento del provvedimento, facendo venire meno sia l'obbligo di presentazione sia quello di dimora. Il difensore, l'avvocato Francesco Enia, ha posto l'attenzione sull'assenza di elementi giustificativi per il mantenimento delle misure e sulla mancanza di riscontri circa le contestazioni. Secondo gli inquirenti, Di Caro, insieme ad altri coinvolti, avrebbe conferito rifiuti ferrosi in violazione della normativa in materia. Fu monitorato quattro anni fa, quando iniziò a svilupparsi l'attività investigativa. Il riesame, nelle scorse settimane, ha disposto annullamenti anche per altri indagati.