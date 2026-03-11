L'incendio del punto vendita non li ferma, imprenditori Zangaloro riaprono: "Ripartiamo in una città bellissima"

A circa tre mesi dal rogo, il punto vendita riaprirà, a Macchitella, come ha annunciato l'azienda, attraverso i propri canali social

Gela. Sul finire dello scorso anno, a dicembre, il punto vendita Zangaloro, che stava per aprire in città, a Macchitella, venne gravemente danneggiato da un rogo doloso. La città e l'amministrazione comunale si mobilitarono per fare in modo che si condannasse ogni forma di violenza e allo stesso tempo per spingere l'azienda palermitana, impegnata nel settore della ristorazione, a ripartire. A circa tre mesi dal rogo, il punto vendita riaprirà, come ha annunciato l'azienda, attraverso i propri canali social. In un video, vengono riprese le fasi dei lavori per ripristinare il fast food. Gli operai sono già impegnati. “Nelle prossime settimane saremo di nuovo operativi”, fanno sapere attraverso le immagini. “Siamo pronti a ripartire in una città bellissima”, viene sottolineato nel video reso pubblico nei profili dell'azienda. Gli imprenditori di Zangaloro non si sono fatti piegare dall'azione di fuoco e apriranno, anche garantendo occupazione a dipendenti locali.