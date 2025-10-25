Licata, incidente mortale: deceduto un giovane centauro gelese

Lo schianto questa mattina

Licata. Un ventottenne gelese è morto, questa mattina, a causa di un grave incidente stradale verificatosi sulla provinciale che collega Licata alle frazioni balneari della zona. La vittima era in sella a una Ducati R6 che avrebbe impattato contro un'autobotte. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso e dei medici, per il giovane, del quale non è ancora nota l'identità, non c'era più nulla da fare. Sono in corso verifiche condotte dalla polizia del commissariato di Licata.

Foto "Qui Licata"