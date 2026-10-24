Il progetto Licata: "Attriti fra alleati? Dinamiche locali diverse da quelle regionali, obiettivo riconferma Di Stefano"

E' ormai piuttosto evidente che i suoi civici si muovono da equilibratori, in una coalizione che risente, a fasi alterne, di attriti esterni e non, dovuti a una certa eterogeneità di collocazione

Gela. Nella “geografia” della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, è ormai piuttosto evidente che i suoi civici si muovono da equilibratori, in una coalizione che risente, a fasi alterne, di attriti esterni e non, dovuti a una certa eterogeneità di collocazione. Non a caso, lo stop alla norma sulla regolarizzazione degli occupanti Iacp ha portato il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, tra i “fondatori” dell'alleanza del 2024 guidata da Di Stefano, a contestare apertamente non solo il centrodestra regionale ma pure l'Mpa, che in città è nella stessa coalizione del suo Movimento cinquestelle. “L'alleanza locale – spiega il segretario cittadino di “Una Buona Idea” Rino Licata – va tenuta distante da ciò che accade in altri contesti, come quello regionale e nazionale. In città, c'è una coalizione e tutti gli alleati, fino a oggi, hanno lavorato insieme al sindaco per dare attuazione al programma. Poi, è normale che in Regione i partiti di centrodestra tendano ad avere una strategia diversa dai gruppi che non si rivedono in quell'area. Però, sono due cose differenti. Mi preoccupano di più, invece, quei parlamentari del territorio che a Palermo, pur di rispettare gli ordini di scuderia, si mettono contro le esigenze della nostra città”. Licata, fra i vertici del movimento civico del sindaco, conferma di fatto ciò che il capo dell'amministrazione ripete ormai da tempo: quello che accade in città non può dipendere dalle dinamiche politiche regionali o nazionali. Settimane addietro, lo stesso primo cittadino e gli alleati si sono messi intorno a un tavolo per tracciare le prossime tappe. Di Stefano, oltre a insistere su un impegno ulteriore di tutti gli assessori della sua giunta, ha chiesto a partiti e movimenti che lo sostengono di valutare al loro interno, anche in vista di prossime scelte, in primis politiche. Le “consultazioni” interne non sembrano aver generato troppi scossoni. Gli alleati del sindaco hanno praticamente confermato i loro assessori attuali. Qualcosa, salvo improbabili accelerazioni, potrà cambiare solo quando saranno più chiare le tappe che porteranno alle prossime scadenze elettorali. “E' vero, gli alleati hanno confermato i loro assessori in giunta – sottolinea Licata – però, non bisogna dimenticare che quando avremo date precise per le elezioni, regionali e nazionali, chi, fra gli assessori, dovesse decidere di candidarsi, dovrà lasciare la giunta. Questo è un punto che il sindaco ha già messo in chiaro”. Gli esponenti di "Una Buona Idea", pure in settimana, hanno fatto il punto, nel corso di un incontro di movimento. Non sembrano per nulla pensare alle caselle politiche, almeno per ora. “Ci sono tante emergenze in città – continua il segretario – il sindaco le sta affrontando in prima persona, dalla vertenza sanità alla mobilitazione di agricoltori e autotrasportatori e non dimentichiamo la delicata condizione delle famiglie che vivono negli alloggi Iacp. A maggior ragione, un nuovo incontro con gli alleati non penso sia tra le priorità immediate, anche se non mancheranno le occasioni”. I civici, nella coalizione del governo cittadino, fin dal primo istante, non si sono mai sentiti politicamente in difetto rispetto ai partiti. Man mano, la dirigenza di “Una Buona Idea” ha costruito contatti e legami con altre formazione civiche del territorio mentre Di Stefano non ha mai disdegnato di dialogare con forze che a oggi non fanno parte della sua coalizione. Da ultimo, come abbiamo più volte riportato, ha avuto interlocuzioni con i riferimenti siciliani del cosiddetto “Partito dei sindaci”. “Il Partito dei sindaci? Al momento – precisa Licata – penso siano normali interlocuzioni istituzionali che il sindaco, giustamente, sta tenendo. Non c'è null'altro. Quanto alle prossime scadenze elettorali, non so ancora se a noi civici gli alleati chiederanno un impegno nelle liste. Se dovesse avvenire, abbiamo figure preparate e valide, che potranno ben figurare. Una candidatura alle regionali di Di Stefano? La escludo. Il sindaco ha impegnato nel governo della città e concentrato verso un secondo mandato. Anzi, fa piacere che tutti gli alleati abbiano già dato la loro disponibilità a supportare una sua ricandidatura. Il nostro progetto prevede questo, con una programmazione per la città a lungo termine”.