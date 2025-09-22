Liberali si preparano al tavolo di centrodestra, amministrazione ancora una volta bocciata

Per il gruppo locale, l'amministrazione non raggiunge la sufficienza e gli vengono imputate responsabilità anche su sanità e musei, di competenza regionale. I liberali si confermano in totale antitesi rispetto progetto della giunta Di Stefano

Gela. Il centrodestra farà il punto intorno al tentativo di unità e di una linea programmatica alternativa, probabilmente il prossimo 18 ottobre in attesa dell'ufficialità. Al tavolo ci saranno i liberali che rispetto a un anno fa, quando alle amministrative appoggiarono la scissione dai partiti ufficiali, si sentono parte del centrodestra ortodosso. Prima della verifica d'area, il gruppo che fa riferimento al commissario Gianni Incardona farà una valutazione interna. L'andazzo liberale non muta e il giudizio sull'azione dell'amministrazione rimane negativo. "Una valutazione negativa dell’azione amministrativa. Le feste e i festini, organizzati anche a costo di enormi somme investite, fungono da ammortizzatori di tutte le negatività presenti nel nostro territorio, degrado di tutti i quartieri periferici, enormi ritardi nell'esecuzione dei lavori nei diversi cantieri della città, opacità nella gestione e organizzazione dei rapporti con la Ghelas e con la Impianti Srr e nella gestione e organizzazione dei rapporti con le diverse categorie professionali esistenti nel nostro territorio; viabilità caotica e incontrollata; gravissima insufficienza nello sviluppo e nella promozione culturale del territorio, nessuna azione incisiva di stimolo a livello regionale per una accelerazione e completamento dei musei del mare e archeologico; chiusura permanente di tutti i siti dell’immenso patrimonio archeologico della nostra amata Gela; continue crisi istituzionali con il management dell’Asp di Caltanissetta, con l’evidente risultato di un severo deterioramento dei rapporti e questo prima di una definitiva approvazione in giunta di governo della rete ospedaliera siciliana; piano economico e finanziario per un bilancio stabilmente riequilibrato di là da venire, stante i ritardi clamorosi nella sua stesura; valutazione dell'organizzazione e gestione, con l’apertura di Macchitella Lab, per l’utilizzo dei corsi universitari e di altre attività con fari puntati sui rapporti tra Comune, Eni, Sicindustria e Università Kore. Ci dobbiamo aspettare una raffica di nomine a carattere squisitamente clientelare per l’utilizzo dei corsi universitari e delle altre attivita’ previste nello stabile, ceduto in comodato d’uso alla nostra comunità dalla Bioraffineria?La direzione gelese del Pli, dovrà indicare linee guida circa il documento da sottoporre agli alleati di centrodestra e da inviare ai parlamentari di riferimento, regionali e nazionali, e ovviamente un aiuto e un consiglio determinanti dovranno essere richiesti ai due parlamentari del nostro territorio Mancuso e Scuvera, che tanto a cuore hanno la nostra città", fanno sapere dai liberali. Per il gruppo locale, l'amministrazione non raggiunge la sufficienza e gli vengono imputate responsabilità anche su sanità e musei, di competenza regionale. I liberali si confermano in totale antitesi rispetto progetto della giunta Di Stefano, in attesa di capire quale esito avrà la "riunificazione" del centrodestra cittadino.

In foto il commissario liberale Incardona