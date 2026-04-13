Libano: Tajani “Tutela incolumità nostri militari è priorità”

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) - "Quello di ieri è stato probabilmente un incidente, ma gli incidenti non devono ripetersi. Bisogna lavorare, anche rafforzando il coordinamento e le informazioni tra l'es...

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) - "Quello di ieri è stato probabilmente un incidente, ma gli incidenti non devono ripetersi. Bisogna lavorare, anche rafforzando il coordinamento e le informazioni tra l'esercito israeliano e i nostri reparti, affinchè non ci siano incomprensioni, ma la tutela dell'incolumità dei nostri militari per noi è una priorità qui in Libano". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Beirut, in Libano. I militari dell'Unifil "stanno svolgendo un ruolo importantissimo. Ne ho parlato anche con il ministro (israeliano) Sàar, raccomandando assolutamente la garanzia per l'incolumità dei nostri militari".

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-