L'hub del banco alimentare e non solo, Di Stefano vedrà i manager di Eni

Pare intenzione del primo cittadino riprendere una serie di capitoli rimasti ancora aperti

Gela. Doveva essere uno dei progetti da far partire, con i lavori, già anni addietro. Fu Enimed a farsi carico, con le compensazioni, della copertura dei fondi per l'hub del banco alimentare, a suppporto di centinaia di famiglie. Con l'andar del tempo, l'iter si è decisamente complicato. A settembre, in municipio, è previsto un incontro, con il sindaco Di Stefano e i riferimenti di Eni. A inizio anno, venne comunicato che l'iniziale sede individuata, quella dell'ex mattatoio comunale di via Generale Cascino presentava criticità e quindi si optò per altro. Da quel momento, non è mai stata data ufficialità circa la struttura alternativa. Probabilmente, si discuterà anche di questo e non solo. Pare intenzione del primo cittadino riprendere una serie di capitoli rimasti ancora aperti. Dalla Regione, attende di avere riscontri precisi sull'ammontare effettivo delle royalties del progetto per il gas “Argo-Cassiopea”, già in essere da diversi mesi. Inoltre, ha più volte riferito che data l'esigenza di lavori sul greenstream, che trasporta il gas dalle coste del nord Africa a quelle locali, andrebbe posta come prioritaria la discussione su compensazioni da assicurare alla città. Eni ha quasi del tutto completato il programma di investimenti previsto e Di Stefano vorrà comprendere quali siano le prossime intenzioni strategiche della multinazionale per il sito locale, dove peraltro va completata tutta l'attività prevista nell'accordo sul decommissioning, oltre al punto cruciale delle bonifiche.