Leucemie, Ail Palermo-Trapani presenta bilancio e lancia sfida centro polifunzionale

PALERMO (ITALPRESS) – Educare alla solidarietà per promuovere la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati, facendo in modo che i passi avanti nella lotta ai tumori del sangue si raggiungano insieme. E’ l’obiettivo di Ail Palermo-Trapani che domani, al

PALERMO (ITALPRESS) – Educare alla solidarietà per promuovere la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati, facendo in modo che i passi avanti nella lotta ai tumori del sangue si raggiungano insieme. E’ l’obiettivo di Ail Palermo-Trapani che domani, alle 16:30, in occasione della Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, presenterà il proprio bilancio sociale 2025 a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo.

All’evento, dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Lagalla, del presidente dell’Ordine dei medici Salvatore Amato, del Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, dell’assessore regionale alle Politiche sociali Nuccia Albano e del presidente di Ail Palermo-Trapani Pino Toro, interverranno i volontari dell’associazione insieme ai direttori generali dell’Asp di Palermo e delle aziende ospedaliere (Alberto Firenze, Maria Grazia Furnari, Alessandro Mazzara, Walter Messina, Francesco Cascio) e ai direttori delle Oncoematologie di Palermo e Trapani (Francesca Bondì, Paolo D’Angelo, Vincenzo Leone, Maurizio Musso, Caterina Patti, Alessandra Santoro, Sergio Siragusa).

I numeri del 2025 confermano il forte impatto dell’associazione sul territorio: 359 volontari, 6.224 donatori attivi e oltre 740 mila euro raccolti tra campagne e 5×1000. Grazie a questa rete sono state offerte 896 notti di ospitalità nelle case Ail “Coccinella” e “Chiocciola”, garantiti oltre 132 mila chilometri di trasferimenti per i pazienti verso i centri di cura, e assicurati servizi di psico-oncologia per 424 pazienti. Sotto il profilo finanziario, l’esercizio si è chiuso con un avanzo positivo di 124.821 euro su un totale di 1.257.008 euro di entrate.

“Il 2025 è stato per Ail Palermo-Trapani un anno di impegno, crescita e responsabilità verso le persone che accompagniamo ogni giorno nel percorso della malattia – sottolinea il presidente Pino Toro – In un contesto ancora complesso, l’associazione ha continuato a essere un punto di riferimento per pazienti oncoematologici, caregiver, volontari, sostenitori e operatori sanitari, confermando la propria vicinanza concreta al territorio e ai suoi bisogni. La nostra missione resta la stessa: rendere le cure accessibili a tutti i pazienti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o personali. Perchè il diritto alla salute non può conoscere distanze, barriere o solitudini”.

Per il futuro l’associazione rilancia con un nuovo traguardo. “Abbiamo deciso di investire in un nuovo progetto, una nuova sfida – rilancia Pino Toro – realizzare in città un Centro polifunzionale in cui i pazienti in cura o cronicizzati possano trovare risposte gratuite e un sostegno psicologico, nutrizionale e fisioterapico. Un luogo di incontro per medici e pazienti e, soprattutto, uno spazio in cui creare momenti di formazione per volontari e caregiver. Un luogo, una casa, un punto d’ascolto, dove l’intera comunità ematologica della nostra città possa trovare un luogo in cui riunirsi. Nessun traguardo si costruisce da soli. Per dare forza a questo sogno abbiamo bisogno di alleanze, responsabilità condivise e di una comunità che scelga di esserci. Solo insieme possiamo costruire risposte più giuste, più vicine, più umane”.

– Foto: Uffico stampa Ail Palermo –

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