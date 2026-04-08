Letteratura protagonista al Salone del libro, ritorna la manifestazione culturale

La manifestazione, in programma il 16, 17 e 18 aprile, si svolgerà in modalità itinerante

Gela. Saranno oltre 40 gli autori protagonisti della quarta edizione de “Il Salone del Libro - Storie che uniscono: un libro, mille legami”. Un evento, con un’offerta ampia e trasversale rivolta a tutte le fasce d’età, che torna per all’istituto comprensivo "Giovanni Verga" grazie all’incessante lavoro della dirigente scolastica dell’istituto Viviana Aldisio. Accanto agli incontri con gli scrittori, il programma prevede otto laboratori tematici e di scrittura, oltre a uno spazio aperto al confronto diretto con i lettori, pensato per presentazioni, dialoghi e recensioni condivise. La manifestazione, in programma il 16, 17 e 18 aprile, si svolgerà in modalità itinerante coinvolgendo diversi spazi della città: l’Istituto Comprensivo “G. Verga”, il Macchitella Lab e il Teatro Eschilo. Il programma si distingue per la varietà dei generi trattati – dalla narrativa alla saggistica, fino ai temi sociali e alle tradizioni locali – offrendo un’esperienza culturale inclusiva e partecipata. I laboratori, incentrati su ambiente, lettura, arte e scrittura creativa, puntano a coinvolgere attivamente soprattutto i più giovani, trasformando il Salone in un luogo di incontro, crescita e condivisione. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Comune di Gela – Assessorato alla Cultura guidato da Peppe Di Cristina – e il supporto di Impianti Srr e sponsor privati. La dirigente scolastica Viviana Aldisio, questa mattina, a sua volta ha illustrato gli aspetti salienti di una manifestazione che apre cultura e formazione a tutta la città.