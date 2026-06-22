L’Egitto ribalta la Nuova Zelanda e vince 3-1 nel segno di Salah

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) - L'Egitto ribalta la Nuova Zelanda, conquista la prima vittoria della sua storia in un Mondiale e, soprattutto, balza in testa al Girone G. A Vancouver termina 3-1: la...

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) - L'Egitto ribalta la Nuova Zelanda, conquista la prima vittoria della sua storia in un Mondiale e, soprattutto, balza in testa al Girone G. A Vancouver termina 3-1: la Nazionale di Hassan, dopo essere andata sotto nel primo tempo, rimonta nel secondo con tre reti che valgono i tre punti. Per i "faraoni" un passo molto importante verso la qualificazione ai sedicesimi.

Parte meglio l'Egitto, con Salah e Marmoush che provano subito ad accendersi, ma la Nuova Zelanda dimostra di poter fare molto male in contropiede imbastendo una ripartenza fulminea con Just e Wood, arrivando al tiro con Singh. Al quarto d'ora, su suggerimento di Stamenic, Just trova un tiro potente su cui se la cava Shobeir; sul conseguente calcio d'angolo arriva l'ottimo movimento di Surman che si libera della marcatura e insacca di testa. Il gol dà fiducia agli All Whites e sembra stordire gli uomini di Hassan, che faticano a trovare le giuste soluzioni per scalfire la difesa avversaria. In questa situazione diventano molto importanti i calci piazzati: alla mezz'ora l'Egitto si procura un calcio di punizione interessante dal limite, ma il piattone di Salah esce senza creare particolare apprensione a Crocombe. L'ultimo squillo del primo tempo arriva con un tentativo di allungo in acrobazia per Ashour, che però non trova la deviazione vincente. A inizio ripresa, Shobeir è attento su un colpo di testa ravvicinato di McCowatt, ma al 58' arriva il pareggio egiziano con il colpo di testa di Zico su assist di Hany. La rete dà nuovo vigore all'Egitto, che alza ulteriormente i giri del motore e ribalta il risultato al 67': Salah si ritrova con qualche metro di libertà e si appoggia su Zico per la sponda, scaricando poi in rete con il piatto sinistro. La Nuova Zelanda subisce il contraccolpo e, di fatto, non riesce più a creare occasioni da rete: l'Egitto ne approfitta di nuovo all'82' con il sigillo di Trezeguet grazie al terzo gol di testa della serata. In pieno recupero arrivano le ottime occasioni per Zizo e Bindon, ma il risultato non cambia: esulta l'Egitto, mentre la Nuova Zelanda, ottima per un'ora di gioco, deve sperare nell'impresa contro il Belgio all'ultima giornata.

-Foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).