Legge elettorale, via libera della Camera alla fiducia sull’articolo 3
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera, con 228 voti a favore 144 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale.La se...
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera, con 228 voti a favore 144 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale.
La seduta proseguirà ora con il voto sull'art.8 del provvedimento. Domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
Fact Check
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Verificato il: 07 ottobre 2026